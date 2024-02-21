DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları yıldız futbol müsabakalarında şampiyon Cumayeri Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakaları yapıldı. Şıralık Spor Kompleksinde yapılan Okul Sporları Yıldız Futbol Müsabakaları sonunda Cumayeri Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ikinci, İsmet Paşa Ortaokulu üçüncü, Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE