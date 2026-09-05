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İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'ndan madalyalarla döndü

İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'ndan madalyalarla döndü
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İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda İzmirli sporcular büyük başarı gösterdi. Artistik cimnastik erkek takımı şampiyon olurken, bireyselde 2 altın ve 1 bronz madalya kazanıldı. Ayrıca okçulukta altın ve gümüş, atletizmde ise iki altın ve bir gümüş madalya elde edildi. Sporcular kente dönüşlerinde coşkuyla karşılandı.

İTALYA'da 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda madalyalara ambargo koyan İzmirli cimnastikçiler kente dönüşlerinde coşkuyla karşılandı.

Oyunlarda takım halinde şampiyon olan, bireyselde de 2 altın, 1 bronz madalya kazanan İzmirli sporcuların oluşturduğu artistik cimnastik erkek takımının sporcuları Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Akdeniz Oyunları'nda İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Altan Doğan paralel bar finalinde altın, Göztepeli Mehmet Ayberk Koçak halka aletinde altın, Ferhan Arıcan da kulplu beygirde bronz madalya kazanmıştı. Organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazanırken, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya alan İzmirli İsmail Nezir, 4x400 karışık bayrak ve 4x400 takımıyla iki altın madalya, bireysel 400 metre engellide ise gümüş madalyayı boynuna takmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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