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Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir mutluluk da Karayolları yaşadı

Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir mutluluk da Karayolları yaşadı

Spor Haberleri

Kadınlar Voleybol 1. Lig Şampiyonu Beşiktaş Ceylan Takımı oldu. Siyah-Beyazlılar, yeniden Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Karayolları Kadın Voleybol Takımı da Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başardı.

adınlar Voleybol 1. Lig Final Etabı'nda Adam Voleybol karşısında mücadeleDEN 3-1'lik üstünlükle galip ayrılan Beşiktaş Ceylan, şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir zafer de Karayolları yaşadı

2 YIL ARADAN SONRA

Beşiktaş Ceylan, Sultanlar Ligi'ne geri döndü. Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 2 yıl aranın ardından yeniden Sultanlar Ligi'ne çıktı.

Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir zafer de Karayolları yaşadı

KARAYOLLARI DA ÇIKTI

Beşiktaş'ın ardından Karayolları Kadın Voleybol Takımı da Sultanlar Ligi'ne çıktı. Kadınlar Voleybol 1.Lig Final Etabı üçüncü maçında Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-0 mağlup eden Karayolları, Mislicom Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

voleybol Beşiktaş Spor Haberler

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