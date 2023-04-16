Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir mutluluk da Karayolları yaşadı
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Kadınlar Voleybol 1. Lig Şampiyonu Beşiktaş Ceylan Takımı oldu. Siyah-Beyazlılar, yeniden Sultanlar Ligi'ne yükseldi. Karayolları Kadın Voleybol Takımı da Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başardı.
adınlar Voleybol 1. Lig Final Etabı'nda Adam Voleybol karşısında mücadeleDEN 3-1'lik üstünlükle galip ayrılan Beşiktaş Ceylan, şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
2 YIL ARADAN SONRA
Beşiktaş Ceylan, Sultanlar Ligi'ne geri döndü. Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 2 yıl aranın ardından yeniden Sultanlar Ligi'ne çıktı.
KARAYOLLARI DA ÇIKTI
Beşiktaş'ın ardından Karayolları Kadın Voleybol Takımı da Sultanlar Ligi'ne çıktı. Kadınlar Voleybol 1.Lig Final Etabı üçüncü maçında Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-0 mağlup eden Karayolları, Mislicom Sultanlar Ligi'ne yükseldi.