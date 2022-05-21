Şampiyon belli oluyor! Premier Lig'de sırası garanti tek takım yok - Haberler

Şampiyon belli oluyor! Premier Lig'de sırası garanti tek takım yok
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İngiltere Premier Lig'de son hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Tüm karşılaşmaların 18:00'de başlayacağı 38. haftada, sıralaması garanti olan tek takım bile yok. Ligin son haftasındaki şampiyonluk ve düşme hattı mücadeleleri taraftarlarda büyük heyecan yaratacak.
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçları büyük heyecana sahne olacak. Saat 18:00'de başlayacak olan tüm karşılaşmaların bitimiyle şampiyon ve düşen takımlar kesinlik kazanacak.
Şampiyonluğun en büyük adayı Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Manchester ekibi 3 puanı hanesine yazdırdığı takdirde, ikinci sıradaki Liverpool'un maçına bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
89 puanla lideri 1 puan geriden takip eden Liverpool'da ise hedef Wolverhampton'u yenerek City'nin puan kaybetme olasılığında şampiyon olmak. Diğer takımlar ise Avrupa Kupalarına katılmak için puan durumunda yerini sağlamlaştırmak için son hafta maçlarına çıkıyor.
Ligin düşme hattında ise Norwich City ve Watford'un ligde kalma şansı kalmadı. Leeds United ise şansını son haftaya sakladı. Brentford deplasmanına gidecek olan Leeds United ligde kalmak için 3 puan alarak, Newcastle United ile karşılaşacak Burnley'in puan kaybetmesini bekleyecek.