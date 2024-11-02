Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Sami Uğurlu, bu sonuçla tarihe geçti

BEŞİKTAŞ'I YENDİ, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı. Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kazanan 46 yaşındaki genç teknik adam, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.