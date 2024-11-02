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Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti

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Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kazanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste 4 kez mağlup eden ilk teknik adam oldu.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Sami Uğurlu, bu sonuçla tarihe geçti

BEŞİKTAŞ'I YENDİ, SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu bir ilki başardı. Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig maçını da kazanan 46 yaşındaki genç teknik adam, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

Sami Uğurlu Süper Lig tarihine geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemin yıldız:

tarihe maç sonucu ile değil kupalarla geçmek lazım tarihin seviyesini düşürmeyin.

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