Sami Uğurlu: 'İkinci yarı fiziksel olarak oyundan düştüğümüzü söyleyebilirim'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor mağlubiyeti sonrası, "İkinci yarı fiziksel olarak oyundan düştüğümüzü söyleyebilirim. Skordan bağımsız olarak oyuncularımın genel anlamda performansından memnunum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Kupa maçında biraz daha oynamayan oyunculara şans vermek için hem de hafta sonu oynayacağımız maç için oyuncuların dinlemesi için süre almayan oyuncuları oynatmak istedik. Mücadele anlamında baktığımızda genel anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim. Dakikalar geçtikçe maç oynamanın vermiş olduğu dezavantajlı oldu. Özellikle ikinci yarıda oyundan ister istemez düşürdü. Bu durum çok doğal. Oyuncularımın verdikleri mücadeleden memnunum. Bu maçlar özellikle oynamayan oyuncular için bir fırsat. Bu da değerlendirilecek noktalardan bir tanesi. Daha çok bizim için lig önemli. Ama kupada da her maça kazanmak için çıkıyorduk bu maçta öyleydi. Ancak dediğimiz gibi ikinci yarı fiziksel olarak oyundan düştüğümüzü söyleyebilirim. Skordan bağımsız olarak oyuncularımın genel anlamda performansından memnunum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı