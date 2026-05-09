Sami Uğurlu: "1 puanla ayılmayı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray karşısında gösterdikleri oyundan dolayı 1 puan almayı hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a 4-2'lik skorla yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu.. Galatasaray'a karşı evinde oynamanın kolay olmadığını söyleyen Uğurlu, "Her şeyimizi sahada ortaya koymaya çalıştık. Bu atmosferde buradan çıkmak da kolay olmuyor. Maçın başında iki sakatlık yaşadık. Oyunun büyük bölümünü tuttuk. İlk yarıda çok fazla birbirimize yakın oynadık. 2-1 öne geçtikten sonra penaltıdan yediğimiz gol Galatasaray'ı iştahlandırdı. 88. dakikada yediğimiz üçüncü gol moral olarak düşürdü. Burada Antalyaspor olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık. En yüksek seviyede mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Mücadele ile birlikte Galatasaray deplasmanında 2 gol bulup kaybetmek can sıkıcı. Kocaelispor maçını kazanıp, rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarını bekleyeceğiz. Burada bu kadar mücadele ettik, bu kadar direnebildik. Buradan galip ayrılmak kolay değil. Galatasaray taraftarı oyuna çok fazla etki ediyor. Hakem sağ olsun ağzında düdükle bekliyor. Onun önüne geçemiyoruz, yıllardır öyle, böyle de devam edecek. Bu kadar mücadeleye 1 puanla ayılmayı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

