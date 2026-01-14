Haberler

Sami Uğurlu: "En iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız"

Sami Uğurlu: 'En iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gençlerbirliği'ne mağlup olunan maçın ardında takımın oyun temposunun yükseldiğini ve kazanma alışkanlığının önemini vurguladı. Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Uğurlu, duraklama dönemindeki performanslarının artmaya başladığını ifade etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gençlerbirliği maçının ardından, "Takım iyi gidiyor, çok çalışıyor, çok istiyor. Bu isteklerini kaybetmedikleri sürece daha üzerine koyarak en iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız" dedi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sami Uğurlu değerlendirmelerde bulundu.

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Uğurlu, kadroda yapılan değişikliklerin lig programına bağlı olduğunu dile getirerek, "Kadro derinliği açısından baktığınız zaman bazı oyuncuları dinlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü 4 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. Kazanmayı çok istiyoruz. Bu maçı da aynı şekilde kazanmak istiyorduk. Ama bunu en çok istememizin sebebi alacağımız puanlar değil, o kazanma alışkanlığının kazanılması. Oradaki özgüveni yukarıya taşıyabilmek için böyle maçları da kazanmak gerekiyor" diye konuştu.

"Takımın mücadele gücü, istek ve arzusu artıyor"

Takımın son dönemde yükselen oyun temposuna değinen Uğurlu, fizik kalite ve oyun disiplininin geliştiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oyunun daha çok hakimi olan, daha fazla pozisyon bulan, ikinci ve üçüncü bölgede daha çok kalan bir Antalyaspor vardı. Bizim önümüzde çok ciddi lig maçlarımız var. Özellikle sonuçlandırmada geliştirmemiz gereken yönlerimiz mevcut. Takımın mücadele gücü, istek ve arzusu artıyor, soyunma odasında da bunun altını çizdim. Çok daha üzerine koymamız gerekiyor tabii ki."

"Oraya da galibiyet için gideceğiz"

Yoğun antrenman yaptıklarını ve bu temponun takıma yük bindirdiğini ancak bunun gerekli olduğunu belirten Uğurlu, "Bizim istediğimiz oyunu oynayabilmek için antrenmanların da yüksek şiddette olması gerekiyor. İlk günlerde oyuncular zorlandı ama her geçen gün daha iyi gidiyorlar. Umarım Kasımpaşa maçından itibaren hem istediğimiz oyunu ortaya koyup hem de puanlar almaya başlayacağız. Oraya da galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Duran toptan yediğimiz golle kaybettik"

Gençlerbirliği karşılaşmasını "kazanma alışkanlığı açısından önemli" bir fırsat olarak gördüğünü yineleyen Uğurlu, son dakikada yenilen golün üzücü olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu bir hazırlık maçı olsaydı istediğimiz oyunun büyük bölümünü almış olacaktık. Ancak duran toptan yediğimiz golle kaybettik. Takım iyi gidiyor, çok çalışıyor, çok istiyor. Bu isteklerini kaybetmedikleri sürece daha üzerine koyarak en iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar