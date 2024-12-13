Samet Akaydın Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yaparak gole sebebiyet veren Samet Akaydın'ın flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

Oyunda kaldığı süre boyunca taraftarlardan büyük tepki alan tecrübeli stoperin, Jose Mourinho'ya "Takımım için oynamamam daha iyi. Bu şekilde oynarsam takıma daha fazla zarar veririm" dediği ve devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

"BANA KULÜP BUL"

Samet, 2. yarıda yedek kulübesinde de yer almadı ve maç oynanırken stadı terk ederek evine gitti. Akaydın, menajerine kendisini isteyen takımlarla temas kurulmasını yönünde talimat verdi. Yönetim Samet için gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirecek.