Samatta'dan Fenerbahçe'ye dönüş yolunda ilginç paylaşım! Dinlediği şarkının sözleri çok manidar

Sezonu Genk'te kiralık olarak geçiren Ally Samatta'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüş yolunda uçaktan paylaştığı şarkının sözleri gündem oldu. Tanzanyalı golcünün dinlediği şarkıda, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadeleri yer alıyor.

Fenerbahçe'nin bir türlü elden çıkaramadığı Ally Samatta, Genk'te geçirdiği kiralık sezonun ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü. Tanzanyalı futbolcunun dönüş yolunda uçaktan paylaştığı şarkı ise çok konuşuldu.

"ELHAMDÜLİLLAH BEN İYİYİM"

Samatta uçaktan dinlediği şarkıyı takipçileriyle paylaşırken, şarkının sözlerinde, "Estağfirullah, benden nefret ediyorlar ama elhamdülillah ben iyiyim." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkının sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarları, Samatta'nın kendilerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlarda bulundu.

Samatta'nın paylaşımı