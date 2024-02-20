Salon Okçuluk Üniversiteler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 36 üniversiteden 203 sporcu katılıyor. İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 22 Şubat'ta sona erecek.
Salon Okçuluk Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 36 üniversiteden 203 sporcu katılıyor.
İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 22 Şubat'ta sona erecek.