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Salon Okçuluk Üniversiteler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 36 üniversiteden 203 sporcu katılıyor. İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 22 Şubat'ta sona erecek.

Salon Okçuluk Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 36 üniversiteden 203 sporcu katılıyor.

İlk gün sıralama atışlarının yapıldığı şampiyona 22 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye İlkadım Samsun Spor Güncel Haberler

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