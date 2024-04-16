Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları NEVÜ'de Başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde başladı.
NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar üniversite yerleşkesindeki spor merkezinde gerçekleştiriliyor.
Müsabakalara, NEVÜ'nün yanı sıra Mersin Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ile Ordu Üniversitesinin erkek futsal takımları katılıyor.
Tek devreli lig usulü oynanan müsabakalar 18 Nisan'da sona erecek.?????