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Salon Federasyon Kupası Samsun'da Devam Ediyor

Salon Federasyon Kupası Samsun'da Devam Ediyor
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da 118 kulüpten 903 sporcunun katılımıyla sürüyor. Turnuvanın üçüncü gününde erkeklerde Mete Gazoz ve kadınlarda Zeynep Köse birinci oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyona 118 kulüpten 903 sporcu katıldı.

Turnuvanın üçüncü gününde klasik yayda madalya atışları yapıldı.

Erkeklerde İstanbul Okçuluk Spor Kulübü'nden Mete Gazoz, kadınlarda Göztepe Spor Kulübü'nden Zeynep Köse birinciliği elde etti. 21 yaş altında erkeklerde Vedat Erbay Spor Kulübü'nden Altan Kara, kadınlarda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nden Dünya Yenihayat altın madalya kazandı.

Erkekler takımda İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü sporcuları Efe Gürkan Maraş, Halil İbrahim Özdemir ve Tümer Ulaş Berkin, kadınlar takımda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü okçuları Gülperi Atak, Ezgi Başaran ve Aysima Karaoğlu birinciliği elde etti.

21 yaş altında erkekler takımda Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden Tunahan Bilgen, Muhammet Musab Gülay ve Harun Kırmızıtaş altın madalyanın sahibi olurken kadınlar takımda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nden Zeynep Barbaros, Ezgi Karay ve Dünya Yenihayat birinciliğe ulaştı.

Organizasyon, makaralı yay atışlarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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