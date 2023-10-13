Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu Yarın Başlıyor

Nevşehir'de bu yıl 10'ncusu düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla yarın yapılacak.

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Ürgüp ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, Kapadokya'nın tanıtımı açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karaalioğlu, "Sporcularımızın sorunsuz bir yarış deneyimi yaşaması adına valiliğimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Bölge için önemli olan bu organizasyonda emeği geçen paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacaktır." dedi.

Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy da 3 parkurda koşacak sporculara başarı dileyerek, "Bölge ekonomisine, turizmine, tanıtımına çok büyük katkı sunan dünya markası bir organizasyonu ilçemizde gerçekleştiren paydaşlara şükranlarımı sunuyor, yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarı diliyorum." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de Kapadokya'nın, doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra bu tür organizasyonlarla spor alanında da tanınan bir marka haline geldiğini kaydetti.

Kapadokya'nın masalsı güzellikleri arasında koşacak sporcuların başarı hikayeleri yazacağına inandığını ifade eden Aktürk, "Bu tarz organizasyonlar ilçemiz için çok kıymetli. Ürgüp, Kapadokya'nın gözbebeğidir. Binlerce yıllık medeniyete ve eşsiz coğrafyaya sahip bir kent. Bu kentte yerel yönetici olmak, bu insanlara hizmet etmek aynı zamanda da bu kenti daha ileriye taşıyacak organizasyonlara ev sahipliği yapmak, paydaş olmak mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, organizasyonda yer alan firmalar ile sponsor kuruluşların temsilcileri de konuşma yaptı, yarışa katılacak uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular tanıtıldı.

Yarın saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplarda koşacak.