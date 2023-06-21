Salıpazarı'nda yaz spor okulları için tören düzenlendi

Salıpazarı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yaz spor okulları için tören düzenlendi. Çocuk ve gençlere atletizm, basketbol, boks, jimnastik, güreş, fitness, masa tenisi, okçuluk, parkur eğitimleri, tenis, voleybol, yüzme branşlarında ücretsiz eğitim verilecek.

Salıpazarı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yaz spor okulları için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı Suni Çim Saha Tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede her yıl çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan uzak şekilde sağlıklı sosyal gelişimleri için yaz spor okulları açtıklarını belirterek, "Yaz spor okullarının çocuk ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam da 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler için atletizm, basketbol, boks, jimnastik, güreş, fitness, masa tenisi, okçuluk, parkur eğitimleri, tenis, voleybol, yüzme branşlarında ücretsiz eğitim verileceğini söyledi.

Programda tüm çocuk ve gençlere tişört ve forma hediye edildi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Salıpazarı Belediyespor Kulübü Başkanı Yaşar Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel ile antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.