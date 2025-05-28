Salihli Sporcusu Güner Kıymet Diker Balkan Judo Şampiyonu Oldu

Salihli Sporcusu Güner Kıymet Diker Balkan Judo Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Salihli'den Güner Kıymet Diker +70 kiloda şampiyon olurken, Mürüvvet Nur Özkan ise aynı kategoride 3'ncü oldu.

Bosna Hersek'te yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonasında Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Güner Kıymet Diker +70 kiloda Balkan Şampiyonu olurken, Mürüvvet Nur Özkan ise +70 kiloda Balkan 3'ncüsü oldu.

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te düzenlendi. Şampiyonada +70 kiloda mindere çıkan Salihlili sporcu Güner Kıymet Diker, rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Salihlili diğer sporcu Mürüvvet Nur Özkan ise +70 kiloda Balkan 3'ncüsü oldu.

Diker, bu başarıyla ülkemize ve Salihli'ye altın madalya kazandırırken, Özkan ise bronz madalya kazandırdı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Balkan Şampiyonu Güner Kıymet Diker ve Balkan 3'ncüsü Mürüvvet Nur Özkan'ı başarılarından dolayı tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt

Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.