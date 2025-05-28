Salihli Sporcusu Güner Kıymet Diker Balkan Judo Şampiyonu Oldu

Bosna Hersek'te yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonasında Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Güner Kıymet Diker +70 kiloda Balkan Şampiyonu olurken, Mürüvvet Nur Özkan ise +70 kiloda Balkan 3'ncüsü oldu.

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te düzenlendi. Şampiyonada +70 kiloda mindere çıkan Salihlili sporcu Güner Kıymet Diker, rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Salihlili diğer sporcu Mürüvvet Nur Özkan ise +70 kiloda Balkan 3'ncüsü oldu.

Diker, bu başarıyla ülkemize ve Salihli'ye altın madalya kazandırırken, Özkan ise bronz madalya kazandırdı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Balkan Şampiyonu Güner Kıymet Diker ve Balkan 3'ncüsü Mürüvvet Nur Özkan'ı başarılarından dolayı tebrik etti. - MANİSA