Salihli Sporcuları Dünya Üçüncüsü Oldu

İstanbul'da düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda, Salihlili sporcular Nisrem Uçar ve Arda Önürme, dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Turkish Open WAKO Dünya Kupası, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 42 ülkeden 3 bin sporcu katıldığı organizasyonda, Salihlili sporcularda yer aldı. Salihlili sporcular Nisrem Uçar ve Arda Önürme, kendi kategorilerinde el ettikleri dünya üçüncülüğü ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

2 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Uçar ve Önürme'ye tebrik eden Antrenörler Mustafa Tokgöz ve Emrah Çullu, elde edilen başarıdan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. - MANİSA