Salihli Öğrencisi Nehir Tekin Türkiye Şampiyonu Oldu

Salihli Öğrencisi Nehir Tekin Türkiye Şampiyonu Oldu
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencisi Nehir Tekin, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda U12 kategorisinde 36 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarılarıyla birlikte diğer öğrenciler de çeşitli dereceler elde etti.

Manisa'nın Salihli ilçesi Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerinden Nehir Tekin, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Tekin, elde ettiği bu başarı ile hem okulunu, hem de Salihli'yi gururlandırdı.

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, 5 bin sporcunun katılımı ile Sivas'ta yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada sporcular, beş ayrı yaş kategorisinde (10-11-12-13-14 yaş), üç farklı stilde dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyonada Salihli Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerinden Nehir Tekin U12 kategorisinde 36 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, U12 kategorisinde 36 kiloda Elanur Pöge 3., U13 kategorisinde 46 kiloda Elif Tekin 3., U14 kategorisinde 33 kiloda Avşin Erüş 3., U13 kategorisinde 42 kiloda Nurgül Oruç 5., U11 kategorisinde 27 kiloda Yağmur Demirarslan 5.oldu.

Salihli Misak-ı Milli Ortaokulu Müdürü Mehmet Yücel Ersoy, öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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