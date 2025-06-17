Salihli'nin Minik Judocuları 22 Madalya ile Göz Doldurdu

Salihli'nin Minik Judocuları 22 Madalya ile Göz Doldurdu
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki minik judocular, düzenlenen il seçmelerinde toplam 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Judocular, 7 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya ile gelecek için umut veriyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinin minik judocuları, Manisa'da düzenlenen il seçmelerinde 22 madalya kazanarak gelecek için büyük umutlar verdi.

Salihlili judocular, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen il seçmelerinde boy gösterdi. Minik Judocular, müsabakalarda 7 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 22 madalyayla göz doldurdu.

Judo Minikler İl seçmelerinde 24 kiloda İrem Erel, 28 kiloda Elif Başer, 40 kiloda Eda Danacı, 44 kiloda Derin Ela Çakmak, 57 kiloda Meryem Betül Türken, +57 kiloda Irmak Yıldız, +60 kiloda Mahmut Madan il birincisi, 24 kiloda Beyza Acar, 28 kiloda Eslem Karaoluk, 57 kiloda Nesibenur Özkul, +57 kiloda Yağmur Yıldırım, 34 kiloda Umut Durmaz, +60 kiloda Emre Altıntaş il ikincisi, 24 kiloda Feyza Acar, 32 kiloda Berrenur Yıldırım, 32 kiloda Ela Celep, 36 kiloda Havva İrem Celep, 36 kiloda Ekin Ada Işık, 40 kiloda Gülce Ceylan, 48 kiloda M.Mina Kılkış, 52 kiloda Cemile Bircan Yağcıköse, +60 kiloda Yahya Ünlü il üçüncüsü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Başarılı sporcuları tebrik eden Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılarının artarak devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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