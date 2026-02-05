Haberler

Salihlili kick boksçulardan Manisa'da madalya yağmuru

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kick boksçular, İller Arası Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kick boksçular, Manisa'da düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Atatürk Spor Salonu'nda 7 ilden 550 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Salihlili sporcular, 2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Çekişmeli ve heyecanlı müsabakalara sahne olan şampiyonada Salihlili kick boksçular performanslarıyla dikkat çekti. Turnuvada Kenan Şahin ile Taha Kaçmaz altın madalya kazanırken; Enes Çakmak, Meliha Sultan Yavaş, Nisan Çetin, Ege Güler ve Sezayi Kağan Kahraman gümüş madalya elde etti. Beren Günaydın, Hasan Altun ve Bertuğ Özsaraç ise bronz madalya kazanan sporcular oldu.

Toplam 13 sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 10 madalya ile dönen sporcular, madalyalarını düzenlenen törenle aldı. - MANİSA

