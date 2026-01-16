Haberler

Salihli Kaymakamı Güldoğan, Türkiye Şampiyonu öğrenciyi ağırladı

Salihli Kaymakamı Güldoğan, Türkiye Şampiyonu öğrenciyi ağırladı
Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Gençler Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Mürüvvet Nur Özkan'ı makamında kabul etti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Gençler Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvvet Nur Özkan'ı makamında ağırladı.

Ordu'da düzenlenen Gençler Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvvet Nur Özkan, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Samed Uslu ve Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz da hazır bulundu.

Kaymakam Ali Güldoğan, elde ettiği büyük başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek, eğitim ve spor hayatında başarılarının devamını diledi. Güldoğan ayrıca, öğrencinin yetişmesinde emeği geçen idareci ve antrenörlere de teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
