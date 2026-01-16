Salihli Kaymakamı Güldoğan, Türkiye Şampiyonu öğrenciyi ağırladı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Gençler Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvvet Nur Özkan'ı makamında ağırladı.

Ordu'da düzenlenen Gençler Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +70 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mürüvvet Nur Özkan, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Samed Uslu ve Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz da hazır bulundu.

Kaymakam Ali Güldoğan, elde ettiği büyük başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek, eğitim ve spor hayatında başarılarının devamını diledi. Güldoğan ayrıca, öğrencinin yetişmesinde emeği geçen idareci ve antrenörlere de teşekkür etti. - MANİSA