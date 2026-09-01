Salihli'de Yıldız Kadın Judo Milli Takım Kampı Sürüyor

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Yıldız Kadın Milli Takım Teknik Gelişim Kampı, Manisa'nın Salihli ilçesinde devam ediyor.

Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kampa, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 45 milli sporcu katılıyor.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, milli takım kampını ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Kaymakam Güldoğan, milli judoculara ve antrenörlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ekim ayında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarılar dileyen Kaymakam Güldoğan, sporcuların çalışmalarını yakından takip etti.

Ziyarette Kaymakam Güldoğan'a Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı