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Salihli Judocuları Ali Atmaca Judo Turnuvası'ndan 15 Madalya İle Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinin yıldız judocuları, Manisa'da düzenlenen Ali Atmaca Judo Turnuvası'ndan 3 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile döndü.