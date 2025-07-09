Salihli'deki Galatasaraylılardan çifte kupalı kutlama

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın lig kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, Manisa'nın Salihli ilçesinde taraftarlarla buluştu.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyonda Lidya Sardes Otel'de sergilendi. Organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlar, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız coşkusunu doyasıya yaşarken, ayrıca çifte kupayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in mesajının yayımlandığı organizasyonda konuşan Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Uğur Özçelik, "Bugün burada Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını çifte kupayla, coşku içinde kutlamak isterdik fakat Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 12 askerimizden dolayı buruk kutluyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Bizleri bu çifte kupa gururu yaşatan Galatasaray camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Özçelik, "Her yıl olduğu gibi bu yılki şampiyonluk kutlamasından başta sponsorlarımız olmak üzere elde edilecek gelir ile tekerlekli akülü sandalye alıp, bir ailemize hediye edeceğiz. Ayrıca 24. şampiyonlukta bu yıl 12 ihtiyaç sahibi öğrencimize burs verdik. Şimdi 25. şampiyonlukta, 25 ihtiyaç sahibi öğrencimize burs vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Galatasaray Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin'in de katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, imzalı iki Galatasaray forması açık artırmayla satışa çıkarıldı. Formalar, Nazım Çelik tarafından satın alındı.

Organizasyon 5 yıldızlı şampiyonluk pastası kesimiyle son buldu. - MANİSA