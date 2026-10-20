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Salihli'de satranç şampiyonları kupalarını Kaymakam Güldoğan'a takdim etti

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Salihli'de satranç şampiyonları kupalarını Kaymakam Güldoğan'a takdim etti
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Manisa genelinde düzenlenen okul sporları satranç turnuvalarında dereceye giren okulların takım kaptanları, kupa ve madalyaları Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan'a takdim etti. Güldoğan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi; ziyaret ilçede memnuniyetle karşılandı.

Manisa'da düzenlenen okul sporları satranç turnuvalarında kupa ve madalya kazanan şampiyon satranççılar başarılarını Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile paylaşarak kazandıkları kupaları takdim etti.

Manisa genelinde gerçekleştirilen okul sporları satranç turnuvalarında kupa kazanan ve dereceye giren okulların takım kaptanları, başarılarını paylaşmak üzere Kaymakam Ali Güldoğan ile bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler, turnuvalarda kazandıkları kupa ve madalyaları da beraberlerinde getirdi.

Ziyarete Salihli Sardes Satranç Spor Kulübü Başkanı Gürkan Aydeniz ve Türkiye Satranç Federasyonu Salihli İlçe Temsilcisi Ferdane Gökşen de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Güldoğan, Manisa genelinde düzenlenen turnuvalarda derece elde ederek Salihli'yi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik etti. Güldoğan, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Salihli'yi satranç branşında temsil ederek önemli dereceler elde eden öğrencilerin başarısı ilçede memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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