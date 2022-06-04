Salihli'de pedallar sağlık için çevrildi - Haberler

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Salihli'de pedallar sağlık için çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Salihli'de pedallar sağlık için çevrildi

Salihli Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Anka Spor ve Bisspor işbirliğiyle Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Salihli Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Anka Spor ve Bisspor işbirliğiyle Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla organize edilen programda Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz'da bisiklet severlerle birlikte pedal çevirdi. 7'den 70'e yüzlerce bisiklet tutkununun katılımıyla Milli Birlik ve Demokrasi Meydanından başlayan bisiklet turu, şehir içi turuyla devam ederek başlangıç noktası olan Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında sona erdi.

Salihli Belediyesi tarafından bisiklet turuna katılan herkese su, meyve suyu ve soğuk içecek ikram edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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