Salihli'de Kadın Tenisçiler Double Kadınlar Güz Kupası'nda Yarıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kadın tenisçilerin kıyasıya mücadele ettiği Double Kadınlar Güz Kupası, Salihli Sardes Tenis Kulübü tarafından düzenlendi.

Kurşunlu Kaplıcaları'ndaki Park Vallis kortlarında gerçekleştirilen turnuva, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuvada, 1. Klasman şampiyonu Gökçe Biçer - Emine Apak çifti, 2. Klasman şampiyonu ise Ebru Teksar - Nisa Dokuz ikilisi oldu.

Diğer dereceler ise şu şekilde oluştu: "1. Klasman İkincisi: Büşra Karalar - Görkem İzmirlioğlu, 1. Klasman Üçüncüsü: Merve Karagöz - Özge Özdaş, 2. Klasman İkincisi: Lara Karataş - Duru Çakır, 2. Klasman Üçüncüsü: Yeliz Şahin - Arzu Gürenci." Turnuvada dereceye giren tenisçilere, düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Salihli'de birçok turnuvaya imza attıklarını hatırlatan Sardes Tenis Kulübü Başkanı Cem Zorlu, ilk kez kadınlara özel bir double turnuvası düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tenisin ilçemizde daha ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA