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Salihli'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel turnuva

Salihli'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel turnuva
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Minik ve Süper Minik Judo İlçe Birinciliği müsabakalarında büyük coşku yaşandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Minik ve Süper Minik Judo İlçe Birinciliği müsabakalarında büyük coşku yaşandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 50. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 180 judocu katıldı. Minik ve Süper Minik kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, hünerlerini sergileyerek centilmence mücadele etti. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular, madalyalarını almanın gururunu yaşadı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Dereceye giren ve katılım sağlayan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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