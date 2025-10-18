Salihli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası Dart Turnuvası Yapıldı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen dart turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Salihli Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, ilçe merkezi ve mahalle camilerinde görev yapan imam-hatipler katıldı. Dostluk ve dayanışma havasında geçen yarışmada din görevlileri hem hedefi tam isabetle vurmak hem de birlik ve beraberliği pekiştirmek için mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren din görevlilerine madalya ve hediyeleri, Salihli Gençlik Merkezi Müdürü Tümen Ulu ile kurum personeli tarafından takdim edildi. Gençlik merkezi yetkilileri, etkinliğin amacının din görevlileriyle kurum arasındaki sosyal bağları güçlendirmek ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti.