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Salihli'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi

Salihli'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında 102 öğrenci mücadele etti. Turnuvada dereceye girenlere madalya verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bilek güreşi şampiyonası düzenlendi.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuva, 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı.

42'si kız olmak üzere toplam 102 öğrencinin katıldığı turnuva genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi. Kızlar sağ kolda 45 kiloda Aybüke Kahraman, 50 kiloda Reyye Bekret, 55 kiloda Firdevs Darı, 60 kiloda Hira Nur Dirgen, 65 kiloda Ecrin Özkul, 70 kiloda Güldane Gültekin, 75 kiloda Mürüvet Özkan, kızlar sol kolda 45 kiloda Gamze Efe, 50 kiloda Reyye Bekret,, 55 kiloda Firdevs Darı, 60 kiloda Hira Nur Dirgen, 65 kiloda Emine İzil Atay, 75 kiloda Seher Yalnıç, erkekler sağ kolda 50 kiloda Zeki Doğan, 55 kiloda Şiyabend Yılmaz, 60 kiloda Oğulcan Göktuğ Akgül, 65 kiloda Tunahan Öz, 70 kiloda Aras Avcu, 75 kiloda Eren Kocabıyık, 80 kiloda Arda Yılmaz, +80 kiloda Deniz Dümbek, erkekler sol kolda 50 kiloda Zeki Doğan, 55 kiloda Onur Çavdar, 60 kiloda Oğulcan Göktuğ Akgül, 65 kiloda Tunahan Öz, 70 kiloda Cevdet Uçar, 75 kiloda Eren Kocabıyık, 80 kiloda Arda Yılmaz ve +80 kiloda Deniz Dümbek birinci oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyaları düzenlenen törenle verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Bayramı Salihli manisa Yaşam Spor

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