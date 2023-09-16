Salihli Belediyespor, Gençlerle Yeni Bir Vitrin Oluşturmak İstiyor

Yeni sezonda futbol ve voleybolda gençleşmeye giden Salihli Belediye spor, ilçe gençleri ile sporda yeni bir vitrin oluşturmak istiyor.

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Salihli Belediye spor A Takımı'nın teknik heyet ve kadronun ilçede yetişmiş gençlerden oluştuğuna vurgu yapan Kulüp Başkanı Ekrem Aysu, Salihli'de yetişmemiş, geçmişi Salihli olmayan bir sporcunun kulübün hiçbir müsabakasında yeşil-beyaz formasını giyemeyeceği söyledi.

Aysu açıklamasına şöyle devam etti: "Salihli Belediye spor olarak, gerek futbol da, gerekse voleybol da Salihli'de yetişmiş gençlerimiz ile yapılanmasına devam ediyor. Futbol da alt yapı antrenörümüz Enver Dağlı, Kız voleybol takımında ise antrenör Ayçin Ören ve Merve Ateş ile anlaşma sağladı. Antrenörlerimiz ile anlaşma sağlayan Salihli Belediye spor yönetimi minikler yıldızlar ve gençler kategorilerinde yine gençleşmeye yönelik altyapı anlamında yol haritasını belirledi. İlçemizin, Türkiye sporuna yıllardır onlarca branşta yetiştirmiş olduğu binlerce sporcunun bölgemize sporcu fabrikası misyonu yüklediği ortadadır. Tüm branşlarda gençlere yönelik yapılacak olan çalışmalar ile ülke sporuna nice değerler kazandırılması hedeflenmektedir. Salihli Belediye spor Kulübü yönetiminin belirlemiş olduğu yol haritasında gençleşmek İlk madde olurken ikinci madde ise Salihli'de yetişmemiş, Salihli geçmişi olmayan şehrin havasını solumamış bir sporcunun, kulübün hiçbir müsabakada yeşil-beyaz formasını giyemeyeceği vurgulanmaktadır. Tüm branşlarda Salihli sporuna emek vermiş, Salihli'de yetişmiş, Salihli kaygısı taşıyan sporcular ile devam edileceği vurgulanmıştır. Salihli Belediyesi'nin güçlü destekleri ile şehrin sporcu gençlerinin gelişimine ve geleceğine yönelik çalışmalar artarak devam edecektir. Kulüp yönetimi olarak tüm amatör spor kulüpleri başta olmak üzere okul sporları ve Salihli sporuna vermiş olduğu desteklerden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ediyoruz." - MANİSA