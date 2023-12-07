Salihli Belediyesi Okul Spor Takımlarına Yakıt Desteği Sağlıyor

Salihli Belediyesi, okul spor takımları ve spor kulüplerine yakıt desteği sağlamak için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından imzalanan protokol ile spora ve sporcuya destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Her zaman spora ve sporcuya destek veren Salihli Belediyesi, okul spor takımları ve spor kulüplerine yakıt desteği sağlıyor.

Salihli Belediyesi tarafından okul spor takımları ve spor kulüplerine ulaşım ve yakıt desteği sağlanmasına ilişkin protokol, Salihli Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Protokole imzayı Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen attı.

"Sporun ve sporcularımızın yanındayız"

Salihli Belediyesi olarak sporcun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Kayda "Her yıl belediyemizin yıllık bütçesinden amatör spor kulüplerine maddi yardım ve malzeme yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzaladığımız protokol ile okul spor takımlarımıza ve spor kulüplerimize yakıt desteği sağlayacağız" dedi.

İlçe Gençlik Spor Müdürü Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yenen, Salihli'de sporun gelişmesi ve geliştirilmesi ile yetenekli gençlerin spora teşvik edilmesi için desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya sporcular ve öğrenciler adına teşekkür etti. - MANİSA