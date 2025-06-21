- Saliha Şahin: "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

İSTANBUL - Milli voleybolcu Saliha Şahin, 3-0'lık Güney Kore galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için çalıştıklarını ve bunu yapacaklarına inandıklarını belirtti.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça yükseltti. Müsabakanın ardından milli voleybolcu Saliha Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir oyun oynadıklarını belirten Şahin, "Açıkçası maça o kadar odaklandım ki kaç kaç bittiğini hatırlamıyorum şu an. Çok iyi oynadık bugün. Kore'ye karşı oynamamız gerektiği gibi oynadığımızı düşünüyorum. İçeriye girenler ya da sahada olanlar inanılmaz işler yaptı. Mutluyuz, 7'de 7 ile devam ediyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Umarım yarın da kazanıp ikinci ayağı bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Yarın oynanacak Brezilya maçına ilişkin de konuşan Saliha Şahin, "Elimizden geleni yapacağız. Yüzde yüzümüzü vermeye çalışacağız. Yarın çok önemli bir maçımız var. Her şeyini yapıp o sahadan çıkmış bir Türk milli takımı olacak. ve kazanmaya çalışacağız tabii ki" dedi.

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Takımdaki genç oyuncuların performansı ve İstanbul'daki atmosfere dair düşüncelerini de aktaran Saliha Şahin, "Genç oyuncular inanılmaz işler yapıyorlar. Hepsi çok iyi adapte oldular takıma ve gerçekten çok istekliler. Sezonda olduğu gibi burada da iyi devam ediyorlar. Çok çalışıyoruz. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz, söz vermiyoruz ama yapacağımıza inanıyoruz. İçeride inanılmaz bir atmosfer var. Çok fazla çocuk var, bizi destekliyorlar. İnanılmaz hisler yaşatıyorlar bize. Umarım onlar da bir gün bizim oynadığımız yerlerde oynarlar ve bu hissi tadarlar" diyerek sözlerini noktaladı.