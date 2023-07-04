Salih Uçan, Marmaris Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Beşiktaş forması giyen Marmarisli futbolcu Salih Uçan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti. Uçan, ziyarette Başkan Oktay'a imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş forması giyen Marmarisli futbolcu Salih Uçan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Milli Takım kampından dönen Marmarisli futbolcu Salih Uçan, Başkan Oktay'ı ziyaret etti. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü altyapısından yetişerek Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen, yurt dışında da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Uçan'a ziyaretinde Marmaris Belediyesi Gençlikspor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı eşlik etti.

Başarılı futbolcunun ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Oktay, şunları söyledi:

"Salih kardeşimiz, Beşiktaş ve Milli Takım forması altında oynadığı futbolla hepimizin göğsünü kabartıyor. Ahde vefa örneği göstererek her zaman bizlere de destek oluyor. Spor hayatında bundan böyle de daha büyük başarılara imza atacağına eminim."

Ziyarette Salih Uçan, Oktay'a imzalı Beşiktaş forması hediye etti.