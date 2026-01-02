Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Kocaelispor, takviyeler için düğmeye bastı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, ikinci yarı hedefleri doğrultusunda özellikle orta saha hattını güçlendirmeyi planlıyor.

HEDEFTE SALİH UÇAN VAR

Orta sahaya deneyimli bir isim kazandırmak isteyen Kocaelispor'un, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, yeşil-siyahlıların transfer sürecinde önemli bir aşama kaydettiği ifade edildi.

BU SEZON 7 MAÇTA SÜRE ALDI

31 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı. Transferde son gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.