Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan için harekete geçti. Yeşil-siyahlı ekibin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Kocaelispor, takviyeler için düğmeye bastı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, ikinci yarı hedefleri doğrultusunda özellikle orta saha hattını güçlendirmeyi planlıyor.
HEDEFTE SALİH UÇAN VAR
Orta sahaya deneyimli bir isim kazandırmak isteyen Kocaelispor'un, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, yeşil-siyahlıların transfer sürecinde önemli bir aşama kaydettiği ifade edildi.
BU SEZON 7 MAÇTA SÜRE ALDI
31 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı. Transferde son gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.