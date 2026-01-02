Haberler

Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor, Beşiktaş'tan Salih Uçan için harekete geçti. Yeşil-siyahlı ekibin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

  • Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı transfer etmek için ilerleme kaydetti.
  • Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı.

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Kocaelispor, takviyeler için düğmeye bastı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ekip, ikinci yarı hedefleri doğrultusunda özellikle orta saha hattını güçlendirmeyi planlıyor.

HEDEFTE SALİH UÇAN VAR

Orta sahaya deneyimli bir isim kazandırmak isteyen Kocaelispor'un, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, yeşil-siyahlıların transfer sürecinde önemli bir aşama kaydettiği ifade edildi.

Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

BU SEZON 7 MAÇTA SÜRE ALDI

31 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta görev yaptı. Transferde son gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt geldi
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok