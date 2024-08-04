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Salih Uçan: İnşallah bu sene Süper Lig'i de kazanırız

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Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu da kazanmak istediklerini söyledi.

- Salih Uçan : "İnşallah bu sene Süper Lig'i de kazanırız"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu da kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlıların tecrübeli orta sahası Salih Uçan, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok güzel bir başlangıç oldu"

Sezona farklı ve güzel bir galibiyetle başladıklarını belirterek sözlerine başlayan Salih, "Çok mutluyuz. Geçen sezonu kupayla kapattık. Bu sezonu da kupayla açıyoruz. Bu yüzden inşallah bize güzel bir moral olur, olacaktır da. Önümüzdeki hafta lig başlıyor. Türkiye Kupası'nı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. İnşallah bu sene Süper Lig'i de kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Adım adım gitmekte fayda var"

Salih Uçan, Süper Lig'de uzun bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirerek, "Zorlu karşılaşmalar da olacak. Avrupa'da da oynayacağız bu sene. O yüzden adım adım gitmekte fayda var. Erken konuşmaya da gerek yok. Çok uzun bir serüven olacak bizim adımıza. Aramıza katılan oyuncular da kalitesini göstermeye başladı. Sezon geneline de yansır bu. Daha gelecekler olur, gidenler de olur. İnşallah bu sene çok güzel bir lig olur bizim için. İyi bir Beşiktaş'ı bu sene taraftarımıza göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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