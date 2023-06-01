Salih Özcan nişanlandı
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Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan nişanlandı.
Almanya Bundesliga'nın son haftasında şampiyonluğu gol averajıyla Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Eda Yıldız ile nişanlandı. Köln'de düzenlenen törende sezonun stresini atarak davetlilerle eğlenen Salih, dünya evine ilk adımını attı. Nişanda harmandalı oynayıp halay çeken çift, keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör - Spor