Milli futbolcu Salih Özcan, Borussia Dortmund'a veda ediyor

Milli futbolcu Salih Özcan, Borussia Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takım, Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta 3-2 galip gelirken, Özcan ve diğer iki oyuncu, maç sonu taraftarlara veda etti.

Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna girdi.

Maç sonunda ise takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken üç futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü.

Öte yandan, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, maçın 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Borussia Dortmund, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından 70 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Kaynak: AA / Fatih Erel
