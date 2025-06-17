Salernitana'ya kötü haber! Final maçından sonra 16 futbolcusu zehirlendi

İtalya Serie B küme düşme Play-out turu ilk maçında Sampdoria'ya 2-0 mağlup Salernitana kötü bir haberle sarsıldı.

16 FUTBOLCU ZEHİRLENDİ

Maçın ardından dönüş yolculuğuna geçen Salernita'da ciddi bir sağlık krizi yaşandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, uçakta başlayan mide bulantısı, halsizlik ve kusma şikayetleri sonrası 16 futbolcu gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

PİRİNÇTEN KAYNAKLI ZEHİRLENME

Zehirlenme vakasıyla birlikte Salernitana'nın kulüp tesislerinde geniş çaplı dezenfekte işlemleri başlatıldı. Her türlü bulaş riskine karşı tesisler geçici olarak karantinaya alınırken, takımın antrenman programı süresiz olarak durduruldu. Zehirlenmenin maçtan önceki öğle yemeğinde yenen pirinçten kaynaklandığı belirtildi.

MAÇIN ERTELENMESİ TALEBİ

Öte yandan Salernitana kulübü, rövanş mücadelesi öncesi hem fiziksel hem de mental olarak hazır olamayacaklarını belirterek İtalya Futbol Federasyonu'na resmî olarak maçın ertelenmesi için başvuru yaptı.