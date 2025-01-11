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Saldırı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Serhat Akın'dan olay yaratacak sözler

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Saldırıya uğradıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Serhat Akın, geçmiş olsun mesajı gönderen kişilere dikkat çekti. Mourinho'nun 'tetikçi' cevabına tepki gösteren Akın, Fatih Terim ve Okan Buruk'un da kendisini aradığını söyledi. En çok şaşırdığı ismin ise Erden Timur olduğunu belirten Akın, Timur'un 'Geçmiş olsun' diye aradığına çok şaşırdığını ifade etti.

Silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, saldırıdan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Akın'ın yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

Serhat Akın, geçmiş olsun mesajı gönderen isimlerden şaşırdığı isimlere dikkat çekerek Mourinho'ya sitem etti. Serhat Akın, "Mourinho'ya beni sordular 'tetikçi işini iyi yapamamış' dedi." diyerek tepki gösterdi. Serhat Akın, Fatih Terim ve Okan Buruk'un da aradığını söyledi ve en şaşırdığı ismin Erden Timur olduğunu anlattı.

"ERDEN TİMUR ARADIĞINDA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Serhat Akın, Erden Timur'la ilgili "Erden Timur'un 'Geçmiş olsun' diye aradığına çok şaşırdım. Boyuyla da ilgili hoş olmayan bir şey söylemiştim, insan o zaman özür dilemek gereği duyuyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beykoz'da stüdyo çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın peş peşe 6 kez ameliyat olmuş ve ölümden dönmüştü.

Serhat Akın, 26 Eylül'de saat 23.30 sıralarında sosyal medya platformunda yayınlanan spor programının ardından Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'a, 2'si sol, 1'i sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Saldırının ardından Akın, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya yönelik gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklananların saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletin de plakasını çalan bir suç kaydı bulunan O.D. (19), motosikleti kullanan O.M. (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T. (23), E.Ü. (26) ve M.A. (23) olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Serhat Akın'dan olay yaratacak sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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