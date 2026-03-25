Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası düzenlenecek

Burdur'da 28-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek Salda Duatlonu Türkiye Kupası'na yaklaşık 500 sporcu katılacak. Yarışma, koşu ve bisiklet etaplarından oluşacak ve Salda Gölü'nde yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valiliği himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Salda Duatlonu Türkiye Kupası'na Salda Gölü ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve dışından yaklaşık 500 sporcunun katılacağı yarışma, koşu ve bisiklet etaplarından oluşacak.

Organizasyon, elit, genç, yıldız, yaş grubu, M3 ve paraduatlon kategorilerinde yapılacak.

Yarışma süresince tüm organizasyon, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenen teknik ve idari kurallar çerçevesinde yürütülecek.

Salda'nın eşsiz doğası ve görsel zenginliği eşliğinde gerçekleştirilecek bu organizasyonun, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, bölgenin spor turizmi açısından taşıdığı yüksek potansiyeli de ortaya koyacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Hale Pak
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı