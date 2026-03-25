Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası düzenlenecek

Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası, 28-29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valiliği himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Salda Duatlonu Türkiye Kupası'na Salda Gölü ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve dışından yaklaşık 500 sporcunun katılacağı yarışma, koşu ve bisiklet etaplarından oluşacak.

Organizasyon, elit, genç, yıldız, yaş grubu, M3 ve paraduatlon kategorilerinde yapılacak.

Yarışma süresince tüm organizasyon, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından belirlenen teknik ve idari kurallar çerçevesinde yürütülecek.

Salda'nın eşsiz doğası ve görsel zenginliği eşliğinde gerçekleştirilecek bu organizasyonun, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, bölgenin spor turizmi açısından taşıdığı yüksek potansiyeli de ortaya koyacağı belirtildi.