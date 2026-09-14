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Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylalardaki fotoğrafları beğeni topladı

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Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylaları gezerken çektirdiği fotoğraflar beğeni topladı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın Sümela Manastırı ve yaylaları gezerken çektirdiği fotoğraflar beğeni topladı.

Bordo-mavililerin cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde bir günlük tatili değerlendiren Mısırlı yıldız, Sümela Manastırı ve yaylalarda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Futbolcunun paylaşımları, taraftarlar ve sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: AA
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