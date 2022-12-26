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Salah'ın paylaşımı kıyameti kopardı! Müslüman hayranları takipten çıkıyor

Spor Haberleri

Liverpool'un Müslüman futbolcusu Mohamed Salah, ailesi ile beraber Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından "Mutlu Noeller" etiketi ile paylaştı. Salah'ın bu paylaşımı Müslüman hayranlarının bir kısmının tepkisini çekerken, yıldız futbolcuyu takip etmeyi bırakanlar da oldu.

Mısır'ın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterirken Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yaptığı Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Mohamed Salah'a Müslüman hayranlarından tepki yağdı. Fotoğrafa bir takipçisi, çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun derken başka bir takipçisi de Hrstiyanlar ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım yorumunu yaptı.

Salah'ın paylaşımı kıyameti kopardı! Müslüman hayranları takipten çıkıyor

SAHİP ÇIKAN HAYRANLARI DA OLDU

Fakat bazı Mısırlı takipçileri de Salaha destek verdi. Bazı Mısırlılar, sen bizim için Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin toplamısın yorumlarında bulundu.

Haberler.com - Spor

Mohamed Salah Noel Spor Haberler

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Yorumlar (3)

baklavacı çeto :

evet islam inancında noel diye bişey yoktur hatta bir kısım hristiyanlar da noeli kutlamazlar

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Orcun Yazicioglu:

noel hristiyan değilsen fantazi olsun diye geçen bir gün. bu da öyle yapmış. sanki adamı domuz eti yerken gördünüz.

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Hayri :

en kolay iş halkların ince noktalarını kaşımak 30 yıl önce bu ülkede devlet eli le yeniyıl kutlanırdı insanlarda meyvesini çerezini alıp evlerinde balon patlatır lamba yakıp söndururdu ve o nesil daha huzurlu ve daha az bölunmuştu

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