2026 Dünya Kupası: Salah ve Marmoush Mısır'ın en büyük kozları

Mohamed Salah, bu yaz Dünya Kupası'nda Mısır'ın kaptanlığını üstlenecek.

Dokuz yılın ardından sezon sonunda Liverpool'dan ayrılan 33 yaşındaki forvet, Mısır formasıyla 115 maçta 67 gol attı.

Kadroda ayrıca Manchester City'nin kanat oyuncusu Omar Marmoush ve Barcelona U19 takımında forma giyen, henüz milli takımda maça çıkmamış 18 yaşındaki Hamza Abdelkarim de yer alıyor.

Nantes forveti Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.

Dünya Kupası'nda G Grubu'na düşen Mısır, 15 Haziran'da Belçika, 22 Haziran'da Yeni Zelanda ve 27 Haziran'da İran ile karşılaşacak.

Mısır Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Defans: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Orta saha: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Oviedo).

Forvetler: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).