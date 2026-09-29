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Sakatlıktan dönen boksör Filiz Işık, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın istiyor

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Sakatlıktan dönen boksör Filiz Işık, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın istiyor
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Sakatlığı nedeniyle 2 yıldan uzun süre ringlerden uzak kalan boksör Filiz Işık, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın için Kastamonu'da kamp yapıyor. 48 kiloda mücadele edecek sporcu, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek şampiyonada bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

Sakatlığı nedeniyle 2 yıldan uzun süre ringlerden uzak kalan milli boksör Filiz Işık, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağabeyi milli boksör Sıtkı Işık sayesinde 2019 yılında boksa başlayan Filiz, 2022'de gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Filiz, daha sonra yaşadığı sakatlık sonrası 2 yıl boyunca ringlerden uzak kaldı.

Çok sevdiği ringlere yeniden dönen 22 yaşındaki sporcu, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte kamp yapıyor.

Günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanan Filiz, 48 kiloda altın madalya kazanmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Milli boksör Filiz Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2019 yılında ağabeyi milli boksör Sıtkı Işık sayesinde başladığını söyledi.

Ağabeyini örnek aldığını anlatan Filiz, "Şu an ağabeyim profesyonel boks yapıyor. O çok hırslı bir insan, onun hırsı bana da yansıdı. Asla pes etmedik iki kardeş olarak. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım. Şimdi iki kardeş bir yandan savaşacağız Türkiye için." diye konuştu.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Filiz, şunları söyledi:

"Sürecimiz şu an tıkır tıkır ilerliyor açıkçası. Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Takım olarak gayet başarılı bir takımız. Şu an her şey güzel gidiyor. Kimsenin sakatlığı yok çok şükür. Sabah akşam idmanlarımız çok iyi. Onun dışında da bir problemimiz, bir sıkıntımız yok. Hocalarımız birebir ilgileniyorlar."

2022'de düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Filiz, daha sonra zorlu bir sakatlık süreci yaşadığını belirtti.

Belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle felç kalma olasılığının ortaya çıktığını anlatan Filiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür tedaviyle her şey düzeldi. Boksa tekrar başladıktan sonra bu ön çapraz bağım koptu. Mecbur yine bir ara vermek zorunda kaldım. Buna rağmen hiçbir şekilde pes etmedim. En önemli şey mental. Mentali sağlam tuttuğun zaman her şey art arda gelebiliyor yani. En önemli nokta bu. Yani oradan uzak kalmak, tekrardan ringe girip dövüşmek o kadar farklıydı ki. Çok farklı bir his. Kalbim çok farklı atıyordu. Çok özlemiştim."

Hedeflerinden bahseden Filiz, "Şu an hedefim, önümüzde çok büyük bir Avrupa Şampiyonası var. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. 2022'de Avrupa şampiyonu oldum. Sonra uzun bir süre sakatlık yaşadım. Benim için çok büyük bir onur ve gurur. En önemlisi zaten bayrağımızı dalgalandırmak. Yani o bayrağı orada dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak bizim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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