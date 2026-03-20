Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası moral depolamak için ülkesine tatile gitmişti. Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, Osimhen'i dua etmesi için annesine götürdü. Ighalo'nun annesi de Osimhen'i kelimenin tam anlamıyla okudu üfledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan Liverpool maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmada Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlanan Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız oyuncunun kolu alçıya alınırken, ameliyat gerekip gerekmediğine yapılacak kontroller sonrası karar verileceği öğrenildi.

NİJERYA'DA MORAL DESTEĞİ

Sakatlığın ardından tatil için ülkesi Nijerya'ya giden Osimhen'i, eski futbolcu Odion Ighalo yalnız bırakmadı. Ighalo, yıldız golcüyü dua etmesi için annesinin yanına götürdü.

İghalo'nun annesi de Osimhen'e dua edip kelimenin tam anlamıyla yıldız oyuncuyu kötü ruhlara ve sakatlıklara karşı "okuyup üfledi."

Elif Yeşil
Haberler.com
'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma

Cezaevinde sır ölüm! 12 günlük hükümlüydü
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump'a şok! İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İran'la savaşta Trump'a şok! Bir ülke daha ABD'ye sırtını döndü
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık