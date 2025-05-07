Sakatlığı için Fransa'ya giden Maximin için ülkesinden çarpıcı iddia

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor. Fransız oyuncu, tedavisine Fransa'da devam etmek adına ülkesine döndü. Bu doğrultuda Fransız basınından Maximin için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MARSİLYA İLE GÖRÜŞECEK

La Provence'de yer alan habere göre; Allan Saint-Maximin, gelecek sezon Fransız devi Marsilya'ya transfer olmak istiyor. Haberde, tedavisi için Fransa'ya gelen yıldız ismin tedavisinin yanı sıra Marsilya kulübü yöneticileri ile de kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

28 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de çıktığı 31 maçta 4 gol 5 asistlik performans gösterdi.