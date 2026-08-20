Alcaraz ABD Açık'ta Kortlara Dönüyor

Sakatlığı geçen İspanyol raket Carlos Alcaraz, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kortlara dönecek.

Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle dört ay uzak kaldığı kortlara döneceğini açıkladı.

Kariyerinde iki ABD Açık şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığından dolayı bu yıl Fransa Açık ile Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yer alamamıştı.

Kaynak: AA