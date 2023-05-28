Sakatlanan futbolcu koltuk değneğiyle oy kullandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geçen hafta oynan maçta sakatlanan amatör futbolcu Hüsnü Türk (19), babasının da yardımıyla koltuk değneğiyle sandığa gidip, oyunu kullandı.

Turgutlu'da 1. Amatör Küme takımlarından Avşar Bilgispor'un futbolcusu 19 yaşındaki Hüsnü Türk'ün, geçen hafta oynanan maçta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası çapraz bağları yırtıldı. Sakatlanan genç oyuncu, Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci turu için babası Gencay Türk'ün de yardımıyla koltuk değnekleriyle Niyazi Üzmez İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Sandığın bulunduğu 2'nci kata merdivenlerden koltuk değneğiyle çıkarak oyunu kullanan Hüsnü Türk, "Vatandaşlık görevimi yerine getirip, oyumu güçte olsa kullandım. Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.