Sakat olduğu ortaya çıktı! Renato Sanches'in Türkiye'ye transferi iptal

Sakat olduğu ortaya çıktı! Renato Sanches'in Türkiye'ye transferi iptal
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı PSG'li futbolcu Renato Sanches'in sağlık raporlarını inceledikten sonra oyuncunun transferinden çekildi.

Orta saha transferi için PSG forması giyen Renato Sanches ile anlaşan Trabzonspor transferden vazgeçti.

SAKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor, oyuncunun sağlık raporlarını inceledikten sonra yıldız ismin transferinden çekildi. Oyuncunun sakatlığını tamamen atlatamadığı belirtildi.

PANATHINAIKOS'A GİDİYOR

Bordo-mavililerin transferden vazgeçmesiyle birlikte Renato Sanches'in yeni adresi de belli oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki Portekizli futbolcunun eski teknik direktörü Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giydiği Benfica'da toplam 21 maça çıkan Sanches, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Tühhh be, kakalayamadılar..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.